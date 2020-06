Kurioses 96-Fazit: Sandhausen als "nicht akzeptabler Auftritt", der "Gold wert sein kann"

Vielleicht war es die lange Anfahrt von sieben Stunden. Vielleicht waren sechs Wechsel in der Startformation ein paar zu viel. Vielleicht fehlte der gelbgesperrte Waldemar Anton doch zu sehr. Wahrscheinlich kam eben alles zusammen bei dem Geistertrip nach Sandhausen. 1:3 – und eine Vorstellung von Hannover 96, die einem ersten Testspiel auf einem Dorfplatz entsprach, in dem noch nichts zusammenpasst.

Albornoz & Co. abgestraft: So schlecht habt ihr die 96-Profis in Sandhausen bewertet

Bebou, Bittencourt & Co.: So läuft's nach dem Re-Start bei den Ex-Profis von 96

Natürlich wird das morgen kein Finale in dem Sinne, dass ein goldener Pokal nach dem Blechspiel in Sandhausen zu verdienen wäre. Aber holt 96 gegen Dresden einen Sieg, dann hat sich der Bundesliga-Absteiger mit 39 Punkten aus der Abstiegszone befreit. Dann geht die Suche weiter, nach Edelsteinen auf dem Transfermarkt, die 96 eventuell in der kommenden Saison aufstiegsfähig machen können. Die Aufgabe wird komplexer sein als Zweikämpfe in Sandhausen.

Kraftlose Elf statt frischer Power

Genau die verlor 96. Viele Profis dürfen Kocaks Worte als Versprechen verstehen, dass er die Leistung von Sandhausen auf die Goldwaage legt. Gar nicht gut für Miiko Albornoz, der die große Chance nach einem von zwei guten Angriffen wie ein Anfänger vergab. Statt gegen den Ball, trat er in der 21. Minute ins Leere. Oder für Florent Muslija, der nach seiner Einwechslung gar nichts bewegte.

Mit sechs Umstellungen hatte Kocak „frische Power reinbringen“ wollen, aber stattdessen spielte eine kraftlose Elf. Die lange Anreise und viele Spiele hatten den Trainer zur Rotation bewegt – auch, um Verletzungen zu vermeiden. Bedenklich war aber: Die Verteidiger Josip Elez oder Marcel Franke verloren im Schnitt zwei von drei Zweikämpfen. Allein Timo Hübers, der beim Stand von 0:0 mit Oberschenkelproblemen raus musste, erreichte eine taugliche Zweikampfquote (75 Prozent).