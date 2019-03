Hannover 96: Mertesacker ermöglicht U19-Trainer Schmidt Besuch bei Arsenal-Akademie 

96 kann jede Hilfe gut gebrauchen. Zumal, wenn es um den Neuaufbau geht und die Unterstützung von einem Berufenen wie Per Mertesacker (34) kommt. Hannovers U19-Trainer Stephan Schmidt (42), früher Proficoach in Paderborn und Cottbus, besucht Mertesacker in dieser Woche in London. Mertesacker zeigt Schmidt die Arsenal-Akademie, die der frühere 96-Profi und Weltmeister leitet.

Schmidt fliegt zu Merte - Tarnat organisiert

Mertesacker (34) ist seit September 2018 Chef des Londoner Talenteschuppens. Der Kollege und 96-Nachwuchschef Michael Tarnat (49) kontaktierte Mertesacker und machte alles klar für den London-Trip von Schmidt. Der Fußballlehrer wird die Möglichkeit nutzen, sich neben der Ausbildung der besten Jugendspieler auch die Profimannschaft von Arsenal anzuschauen. Er kennt Linksverteidiger Sead Kolasinac aus der gemeinsamen Schalker Zeit.

Noch ist bei Hannovers Profis im Abstiegskampf wenig vom Neuaufbau zu spüren. Aber Schmidt trainiert viele Talente, die das Zeug haben, bei der Neuordnung eine Rolle zu spielen – nicht nur als Nebendarsteller.