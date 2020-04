Heute vor 13 Jahren: Als Hannover 96 den FC Bayern München am Rande einer Niederlage hatte

Der FC Bayern München gilt als Aushängeschild des deutschen Fußballs. 29 nationale Meisterschaften, 19 DFB-Pokalsiege, dreifacher Sieger des Europapokal der Landesmeister und zwei Champions League-Titel sprechen eine eindeutige Sprache. Wird vor einer Bundesliga-Saison über die Favoriten gesprochen, wird der FCB immer an erster Stelle genannt. In der Saison 2006/07 dominierten allerdings andere Mannschaften im deutschen Oberhaus. Der VfB Stuttgart, der am Ende der Spielzeit Meister wurde, Schalke 04 und Werder Bremen bildeten das Spitzentrio. Die Bayern lagen für ihre Verhältnisse auffällig weit zurück. Zu oft patzten die Münchener in dieser Saison gegen die vermeintlich kleineren Gegner.

Aufstellung: So spielte Hannover 96 am 7. April 2007 gegen den FC Bayern München Robert Enke. ©

Die große Chance Diese Hoffnung hatte auch Hannover 96, als sie den Rekordmeister am 7. April 2007 im heimischen Stadion empfingen. Die Chance, gegen den FCB etwas Zählbares mitzunehmen, war selten größer. Vor dem Duell am 28. Spieltag standen die Roten auf dem 7. Platz der Bundesliga, Bayern belegte den vierten Rang. Die 96-Fans glaubten an eine Überraschung. Und die Mannschaft startete mit viel Mut und Laufbereitschaft in die Partie. Bereits in der vierten Spielminute erspielten sich die Gastgeber die erste Torchance. Der Ungar Szabolcs Huszti bediente Arnold Bruggink knapp 13 Meter vor dem Münchener Tor, der mit einem Drehschuss an Oliver Kahn scheiterte. Und auch in der Folgezeit dominierten die Niedersachsen den Rekordmeister und kamen zu guten Torgelegenheiten. In der 27. Minute zog Hanno Balitsch aus 20 Metern einfach mal ab und zwang Kahn zu einer Flugeinlage. Von den Bayern kam viel zu wenig.

Bilder vom Bundesligaspiel zwischen Hannover 96 und dem FC Bayern München (7. April 2007): Der 96er Arnold Bruggink setzt gegen Bayerns Daniel van Buyten zur Grätsche an. ©

Bruggink belohnt bärenstarke 96er Im Laufe des ersten Durchgangs wurde 96 immer gefährlicher und drang den FCB in die eigene Hälfte. Einzig die Belohnung fehlte - bis zur 44. Minute. 96-Legende Jiri Stajner behauptete den Ball am gegnerischen Strafraum gegen Daniel van Buyten und passte zu Arnold Bruggink. Der Niederländer schoss aus 17 Metern aufs Bayern-Tor, van Buyten fälschte noch ab und das Leder flog zur 1:0-Führung in die Maschen. Die AWD-Arena, wie sie damals noch hieß, wurde zum Tollhaus. 96 ging mit einer hochverdienten Führung in die Halbzeitpause und die große Überraschung war zum Greifen nah. Lediglich 45 Minuten trennten die Roten, die damals von Dieter Hecking trainiert wurden, von der Sensation. Doch die Bayern kamen mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und machten von Anfang an klar, dass sie sich nicht einfach geschlagen geben. Die Halbzeitansprache von FCB-Coach Ottmar Hitzfeld hatte es wohl in sich.

Bayern dreht nach der Pause auf Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff passierte es: 96-Keeper Robert Enke faustete den Ball aus dem eigenen Sechzehner direkt auf den Kopf von Bastian Schweinsteiger, der das Leder zurück in die Gefahrenzone beförderte. Andreas Ottl schlenzte den Ball schließlich in Richtung Elfmeterpunkt und fand Abwehrchef Martin Demichelis, der das Spielgerät aus elf Metern wuchtig unter die Latte donnerte - 1:1. 96 wirkte beeindruckt und verlor den Zugriff aufs Spiel. Die Bayern wollten nun mehr. In der 62. Minute brachte Ottmar Hitzfeld dann Lukas Podolski für Roy Makaay, um seinem Team einen neuen Impuls zu geben. Ein Schachzug, der voll aufging. Knapp 20 Minuten vor Schluss bediente der eingewechselte Podolski Ottl, der direkt weiter auf Schweinsteiger ablegte. Der Nationalspieler knallte die Kugel von der Strafraumlinie an die Unterkante der Latte, von wo der Ball ins Netz sprang - ein Traumtor. Die Münchener hatten die Partie gedreht.