Jetzt LIVE: Blitzstart für 96! Kerk trifft technisch fein zur Führung

Tabellen-14. gegen Tabellen-17.: Es klingt nach düsterem Abstiegskampf, was den Zuschauern am Samstag in der HDI-Arena geboten wird. Der FC Erzgebirge Aue gastiert bei Hannover 96 und will nach dem 1:0-Befreiungsschlag im Kellerduell mit dem FC Ingolstadt seinen zweiten Saisonsieg holen.

Die Roten wollen ihrerseits den Schwung aus dem 3:0-Pokalerfolg gegen Fortuna Düsseldorf mitnehmen und auch in der Liga in die Spur zurückfinden. Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.