Zwei positive Coronatests beim Gastgeber: 96-Spiel in Aue stand auf der Kippe

37 Tage vor dem eigenen 125. Vereinsgeburtstag ist Hannover 96 am vergangenen Samstag zu einem besonderen Spiel beim FC Erzgebirge Aue aufgelaufen. Zumindest, was die Ausgangslage angeht. Der FC Erzgebirge hatte zwei Tage vor ihrem 500. Spiel in der 2. Bundesliga selbst den 75. Geburtstag gefeiert. Das Jubiläumsspiel gegen 96 konnten selbst zwei positive Corona-Tests am Spieltag nicht verhindern.

Anzeige

Mittelfeldspieler Clemens Fandrich, zuvor in 21 von 23 Partien in der Auer Startelf, und Athletiktrainer Marco Kämpfe waren bei den obligatorischen Tests vor dem Spiel positiv getestet worden und mussten sich in häusliche Quarantäne begeben. Die Auer Jubiläumspartie wurde dennoch angepfiffen und fand bekanntlich keinen Sieger.