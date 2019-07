Hannover 96 mit Schmerzen beim Probelauf vorm Saisonauftakt

Pünktlich zum Abpfiff brach am Samstagnachmittag ein heftiger Regenschauer über das Eilenriedestadion herein und spülte die 96-Profis in die Kabine. Trainer Mirko Slomka stand noch lange mit seinen Assistenten Lars Barlemann und Asif Saric geschützt unter der überdachten Trainierbank und analysierte die 90 Minuten und das 0:1 gegen Groningen im letzten Testspiel vor dem Zweitligastart am Freitag in Stuttgart. Gesprächsbedarf gab es genug. „Wir haben in der Defensive ein paar Defizite gezeigt, auch was Geschwindigkeit und taktische Intelligenz angeht. Und wir waren nicht so brandgefährlich vor dem Tor“, fasste Slomka die Partie anschließend zusammen.