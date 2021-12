"An die eigenen Waffen glauben": Dabrowski will 96-Profis vor Kellerduell stark reden

Auch wenn Dabrowski am Donnerstag bemüht ist, den Druck von der Mannschaft fernzuhalten. "Ich spüre keine Erwartung", sagte er. "Ich erwarte nur von der Mannschaft, dass sie den Mut hat an die eigene Stärke zu glauben. Gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, müssen wir erstmal die Basics auf den Platz bringen und zielstrebig nach vorne spielen."

Erst die Pflicht, dann die Kür? Bei Christoph Dabrowski läuft das andersrum. Bei seinem ersten Auftritt als Interimstrainer von Hannover 96 holte der 43-jährige Ex-Profi drei Bonus-Punkte gegen Aufstiegsaspirant Hamburger SV. Am Samstag (13.30 Uhr) steht das Kellerduell bei Schlusslicht FC Ingolstadt an - diesmal ist ein Sieg kein Zubrot, sondern ein Muss.

Der FCI ist mit sieben Punkten abgeschlagen Tabellenletzter, wechselte diese Woche zum zweiten Mal während der laufenden Saison den Trainer. Rüdiger Rehm löste Andre Schubert nach nur neun Spielen wieder ab. "Das macht die Vorbereitung für uns nicht einfacher, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt", meinte Dabrowski. Er habe Rehm aber insbesondere während dessen Zeit beim SV Wehen Wiesbaden intensiver verfolgt. "Ich habe daher schon ein Bild im Kopf, wie seine Mannschaften spielen. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das am Samstag auch so eintritt. Deshalb sind wir auf viele Situationen vorbereitet. Wir haben uns einen klaren Plan erarbeitet."

"Das ist ein Prozess, an dem wir peu à peu arbeiten"

Gegen tief stehende Mannschaften vorne Lösungen zu finden, gelang 96 in dieser Saison selten. Mit 11 Toren hat Hannover die zweitschwächste Offensive der Liga, nur Ingolstadt ist schlechter (10). "Auch das ist ein Prozess, an dem wir peu à peu arbeiten", sagte Dabrowski. "Wir müssen Vertrauen aufbauen in unsere Stärken und Waffen, die sind durchaus da. Ich hoffe, dass der Knoten irgendwann platzen wird."

Um die Ladehemmungen zu lösen, führte er in seinen ersten beiden Wochen als Chefcoach viele Einzelgespräche. Das will er beibehalten. "Eine ständige Kommunikation mit den Spielern gehört für mich zur Aufgabe eines Trainers dazu. Dafür stehe ich und daran werde ich auch nichts ändern." Dabei will er alle Spieler mitnehmen. Am Mittwoch sprach er intensiv mit Tom Trybull und Florent Muslija, beide aktuell in der für sie unbefriedigenden Reservistenrolle. "Wir tauschen uns über die individuelle Situation aus. Ich habe schon die Ambition, auch das Gefühl der Spieler zu verstehen", so Dabrowski.