"Luxussituation": Trio drängt zurück in die 96-Startelf - wer muss weichen?

Perfekte defensive Organisation war gegen spielerisch klar überlegene Hamburger hilfreich. „Auch wenn es nicht geplant war, sich so weit hinten reindrücken zu lassen“, wie Sportdirektor Marcus Mann sagt. Beim Tabellenletzten in Ingolstadt wird es am kommenden Samstag „ein anderes Spiel“, so Manns Einschätzung. 96 wird öfter den Ball haben und Wege suchen müssen, „das Spiel nach vorn zu verbessern“.

Börner dürfte Krajnc verdrängen

„Dafür haben wir ja auch Waffen“, sagt Dabrowski. Da­­bei passt es, dass er für Ingolstadt drei Asse neu im Ärmel hat – alles bisherige Stammkräfte. Sebastian Ernst und Julian Börner hatten zuletzt gesperrt gefehlt, Sebastian Kerk hätte bereits gegen den HSV spielen sollen, fiel aber kurzfristig we­gen Übelkeit aus. Für Da­brows­ki ist das „eine Luxussituation, die wünscht sich jeder Trainer“. Er kann wählen, ob die siegreiche Mannschaft zusammenbleibt – oder die drei As­se stechen sollen.

Der Sportchef meint da­zu, man müsse bei jedem Spiel neu betrachten, „was passt da am besten“. Da 96 offensiver spielen muss, verwundert die Einschätzung Manns nicht: „Die Mannschaft könnte an der einen oder anderen Stelle anders aussehen.“ Auf einen aus dem Trio scheint sich Da­brows­ki bereits festgelegt zu haben: „Julian Börner ist für mich eine Persönlichkeit und ein Führungsspieler, der sehr wichtig ist für die Mannschaft.“ Das dürfte bedeuten, Börner rückt in die Viererkette. Vermutlich für Luca Krajnc. An Kapitän Marcel Franke wird Dabrowski in der jetzigen Lage nicht kratzen.