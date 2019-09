96-Meinung: Ein Kreuzbandriss und trotzdem klasse - Mikael Forssell hat's vorgemacht!

Und so schmerzhaft für Hannover 96, wenn Fans und wir prompt behaupten: Wir haben es schon immer gewusst. Aber 96 musste wieder sparen, für Lizenz, Mutterverein und Konto. Deshalb drücken die Fans nun die Daumen, Hannover möge als gesunder und hoffnungsfroher HSV durch die 2. Liga kommen – und nicht als taumelnder FC Kreuzband.

Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. ©

Der Fall Timo Hübers liegt anders. Der Masters-Anwärter von der Leibniz-Uni war schon Robert Lewandowski und Mario Gomez auf den Keks gegangen. Er radelt täglich mit dem Rad zur Arbeit statt mit einem SUV. Ein guter Verteidiger ist er außerdem, sonst hätte André Breitenreiter ihn nicht gegen die Bayern zum Abwehrchef gemacht. Das war am 21. April 2018. Verdammt lang her. Noch länger her, da war Hübers vom kölschen FC aus der zweiten Mannschaft nach Hannover zurückgeschickt worden. Nun ist er matchfit geschrieben worden für die Profis, diese Hübers-Geschichte macht Hannover Hoffnung. Davon braucht 96 mehr. Man darf jetzt nur nicht zu schnell zu viel von Hübers verlangen.