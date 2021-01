Er erklärt 96 und Nürnberg: Dieter Hecking ist heute zu Gast beim 128. NP-Anstoß

Was für eine Enttäuschung. Nach endlich mal zwei Siegen in Serie hätte sich 96 durch einen Erfolg gegen den Zweitliga-Vorletzten ransaugen können an die Spitze, aber nach dem späten 2:3 gegen St. Pauli sind Hannovers Profis wieder abgerutscht ins Tabellen-Niemandsland. Sieben Punkte hinter dem Dritten, schon zehn hinter Spitzenreiter HSV, war es das nun tatsächlich schon mit allen Aufstiegsträumen? Darüber wird am Donnerstagabend geredet - beim 128. Anstoß direkt aus der HDI-Arena.

Anzeige

In der zum TV-Studio umgebauten Madsack-Loge werden um 18 Uhr Moderator Christoph Dannowski und 96-Sturmidol Dieter Schatzschneider sitzen, aus seinem Homeoffice zugeschaltet ist SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke. Unser Topgast sitzt 466 Kilometer weiter südlich im Nürnberger Büro, dabei ist seine Heimat immer noch die Region Hannover, genauer gesagt Bad Nenndorf.