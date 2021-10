Rausch gegen "sein" Hannover 96: Darum passt er besser zu Nürnberg

Nun spielt 96 am Samstagabend (20.30 Uhr, Max-Morlock-Stadion) in der 2. Liga gegen seinen früheren Europahelden, der in Sevilla die Vorlage für eine Führung sorgte, die 96 bis ins Viertelfinale trug. Rausch und 96 - das hätte gepasst, eigentlich.

Konstantin Rausch ließ ausrichten, dass er Hannover 96 alles Gute und viel Erfolg wünsche. Natürlich. Der hannoversche Linksfuß versuchte über ein halbes Jahr, nach Vertragsende in Moskau bei 96 als Profi unterzuschlüpfen. Rausch hielt sich in Limmer mit einem professionellen Athletiktrainer (Borussia Dortmund) fit. Aber weder Kenan Kocak noch der aktuellen Trainer Jan Zimmermann sahen eine Chance für Rausch in Hannover - Zimmermann noch eher als Kocak.

Konstantin Rausch möchte nochmal in Deutschland spielen: "So will ich nicht aufhören"

Auch am Samstagabend wird Rausch, wenn überhaupt, von der Bank kommen, um 96 über den Flügeln Dampf zu machen. Auf den Außenpositionen sind die Nürnberger recht dünn besetzt. Sollte das 96-Spiel über Maximinian Beier (der Rauschs direkter Gegenspieler wäre) und Linton Maina der zentral starken Mittelfeldraute der Nürnberger unterlegen sein, könnte Rauschs späte Stunde schlagen. Warum auch nicht: Gegen 96 hat er als Spieler von Darmstadt, Köln oder Stuttgart in sieben Spielen noch nie verloren. Am liebsten würde er für 96 spielen. Ein bisschen Heimat hat Rausch allerdings am Samstagabend dabei. Seine Eltern sind zu Besuch, sie wollen "Kocka" spielen sehen. Wenn nicht in Hannover, dann doch wenigstens in einer Mannschaft, in die er passt.