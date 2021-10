Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg

Die Ausgangslage: Nach zwei starken Leistungen, die auch mit jeweils drei Punkten belohnt wurden, bekam die Aufbruchstimmung bei Hannover 96 am vergangenen Wochenende beim unglücklichen 1:2 gegen Sandhausen einen leichten Dämpfer versetzt. Dennoch: Die Formkurve bei der mit etlichen späten Sommertransfers verstärkten Mannschaft von Jan Zimmermann zeigt nach oben. Daran ändert auch Platz 13 nach acht Spieltagen nichts. Anzeige Die Aufgabe am 9. Spieltag führt die Roten zum einzigen Team der 2. Bundesliga, das in dieser Saison noch ungeschlagen: Gastgeber 1. FC Nürnberg ist gut in die Runde gestartet, holte in den ersten acht Partien drei Siege und fünf Unentschieden. Ein übermächtiger Gegner ist jedoch auch der Club nicht, der eine Sieg oder das andere Unentschieden kam eher glücklich zustande, so auch das 2:2 beim HSV zuletzt.

Die Statistik: Ziemlich ausgeglichen kommt sie daher, die Statistik der Duell zwischen Club und 96. In 59 Pflichtspielen setzte sich der FCN 21-mal durch, die Roten gingen nur einmal weniger als Sieger vom Platz. 16 Partien endeten remis, die Torbilanz steht bei 91:91. In der 2. Bundesliga spricht die bisherige Bilanz allerdings ganz leicht zugunsten von 96. Und auch die jüngsten Duelle im Frankenland gaben Anlass zur Freude: Mit 5:2 und 3:0 entschieden die Hannoveraner die letzten beiden Auswärtsspiele im Max-Morlock-Stadion für sich. Personalsituation bei 96: Sebastian Stolze und Ersatztorhüter Martin Hansen trainierten am Freitag nach Krankheit wieder mit. Gaël Ondoua hatte Probleme mit dem Fuß, trainierte am Freitag aber ebenfalls normal mit der Mannschaft. Tom Trybull wäre nach überstandener Corona-Quarantäne erstmals eine Alternative, zeigte in der Reserve eine gute Leistung. Auch Valmir Sulejmani hat Corona und Zwangspause hinter sich gebracht, er scheint allerdings noch nicht ganz auf Trybulls Fitnesslevel zu sein. Es fehlt im Prinzip nur Außenstürmer Franck Evina (Muskelverletzung). Zimmermann hat die Qual der Wahl, der 96-Coach muss zahlreiche Spieler aus dem Kader streichen. Personalsituation bei Nürnberg: Der frühere 96-Innenverteidiger Florian Hübner ist nach einer Schulterverletzung noch im Aufbautraining und fällt aus, auch die Stürmer Felix Lohkemper, Pascal Köpke und Paul-Philipp Besong arbeiten nach ihren Verletzungen noch an ihrer Rückkehr. Dafür ist Manuel Schäffler nach abgesessener Rotsperre zurück im Kader der Franken.



