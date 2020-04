Erster Sieg bei der Bundesliga Home Challenge: Hannover 96 schlägt Schalke 04 deutlich 

So richtig rund lief es für Hannover 96 bei der Bundesliga Home Challenge noch nicht. Die ersten zwei FIFA-Duelle gegen Darmstadt 98 und den FC Augsburg verlor 96 denkbar knapp. Im dritten Anlauf sollte endlich der erste Sieg her. Mit dem FC Schalke 04 wartete am Ostersamstag allerdings erneut ein harter Brocken auf das 96-Duo um den E-Sportler Marcel Deutscher und Rechtsverteidiger Julian Korb.

Die Schalker präsentierten sich in ihren bisherigen Konsolen-Duellen enorm stark. Mittelfeldspieler Nassim Boujellab gilt als FIFA-Experte und spielte seine Gegner phasenweise an die Wand. Sein Teampartner, E-Sportler Tim Latka, ist einer der besten Zocker Deutschlands. Zusammen bilden sie ein enorm starkes Duo.