Ein Hauch von Bundesliga: 96 erwartet 40.000 Fans gegen Schalke - Kind hofft auf "attraktives" Spiel

Das Wort hat der Gast. 40 000 sollen kommen? „Super. Hannover 96 gegen Schalke 04, das hat jahrelange Tradition in der ersten Liga“, sagt Dimi­trios Grammozis. „Beide haben super Fanlager, klar ist die Vorfreude groß“, nicht nur beim Schalke-Trainer. Die Partie verströmt ein erstklassiges Gefühl. Es ist endlich mal wieder ein Schuss oder Hauch Bundesliga in Hannover.

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: 9. Oktober 2021)

Nicht genug damit. „Und sie wollen die Box bespielen, mit vielen Bällen vorne rein“, warnt der Schalker Coach. „Ich hoffe, dass der Knoten am Freitag noch nicht bei 96 platzt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie am Ende oben mitspielen.“

Hult-Ausfall droht - Krajnc steht bereit

Das wird auch Sportchef Marcus Mann gefallen, der mit Zimmermann das Team neu zusammengestellt hat. Seit den letzten Nachverpflichtungen von Gael Ondoua, Tom Trybull und Hinterseer wähnt Mann 96 „auf dem richtigen Weg“. Die gefühlige Einschätzung muss mit Fakten untermauert werden. Aus Zimmermanns Stammelf droht Niklas Hult auszufallen. Er brach am Donnerstag das Training wegen Unwohlsein ab. Luka Krajnc würde ihn ersetzen.

Vor der Länderspielpause gab’s das 0:0 in Nürnberg. Schalke hat zuletzt zwei Auswärtssiege in Paderborn und Rostock vorzuweisen. Vermutlich werden mehr als 10 000 Schalker am Freitag im Stadion sein. So war’s bei den letzten Bundesliga-Spielen in Hannover. Die Schalker werden mit ihren Dauergesängen wieder für Heimspielatmosphäre sorgen. Es sei denn, die 96-Fans melden sich laut zu Wort.