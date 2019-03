Hannover 96: Neue Hoffnung oder Schicht im Schacht? 

Vor zwölf Jahren löste der eine den anderen Trainer in Hamburg ab – Huub Stevens beerbte im Februar 2007 den entlassenen Thomas Doll. Jetzt droht beiden das Schicksal des HSV und der Sturz in die zweite Liga. 96 ist dem Abstieg schon sehr nah, die Aussichten sind düster bei nur 14 Punkten aus 26 Spielen. Hoffnung oder Schicht im Schacht – die Partie morgen ist die allerallerallerallerletzte Chance, das Licht im Keller noch mal anzuknipsen.

96 war zuletzt unterirdisch aufgetreten beim 0:5 im Test in Bielefeld. Große Folgen hatte das offenbar nicht. Doll erklärte, er habe das Spiel am Dienstag abgearbeitet und seine Spieler hätten die Leistung auch „sehr kritisch gesehen“. Man wird also sehen, ob das zumindest positive Folgen hat fürs Schalke-Spiel.

Aus der Trainingsbeobachtung lassen sich kaum Schlüsse ziehen. Termine werden angekündigt und wieder abgesetzt oder verschoben, damit Dolls Spieler „spritzig und fit“ morgen ins Spiel gehen. Beim Torschusstraining fiel allerdings gestern schon auf, welch riesige Probleme die 96-Spieler haben, selbst noch ohne Gegnerdruck Tore zu erzielen.