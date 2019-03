Aus der Kategorie ,,Sechs-Punkte-Spiel"! Die Partie Hannover 96 gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) dürfte so etwas wie die allerletzte Chance für ,,Die Roten" sein, doch noch einmal ein Lebenszeichen im Abstiegskampf zu setzen. Die Hannoveraner haben auf Rang 17 bereits sechs Zähler Rückstand auf den 15. aus Gelsenkirchen und nur ein Sieg gegen den FC Schalke 04 würde ihnen helfen.

Hannover-Coach Thomas Doll weiß, wie man Schalke schlägt. Mit Borussia Dortmund schoss er dem Revierklub 2007 in einem legendären Derby (2:0) die Meisterschale weg. Bei einer Pleite gegen S04 droht dem Ex-Nationalspieler, der erst seit Jahresbeginn im Amt ist, ein trauriger Rekord. Sechs Pleiten in Folge verloren mit Hannover 96 nur Helmuth Johannsen, Reinhard Saftig und Mirko Slomka. Die letzten beiden durften danach noch weiter für den Klub von der Leine arbeiten. Doll hat mit den 96ern bereits fünf Mal in Folge verloren, zu Hause gelang den Hannoveranern nur ein Sieg in den letzten acht Spielen!