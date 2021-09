"Das fühlt sich gut an": Hannover 96 rechnet gegen St. Pauli mit 17.000 Fans

17 000 Fans sollen am Samstag (13.30 Uhr) gegen St. Pauli mit in der HDI-Arena sein. Lange her, dass es so voll war in Hannovers Stadion: Vor gut anderthalb Jahren kamen zum bisher letzten Mal mehr als 15 000 Zuschauer, sahen ein 3:1 gegen Holstein Kiel. Das 1:0 schoss John Guidetti…

Anzeige

Die Zahlen brachen natürlich vor allem wegen Corona ein, das Interesse ließ zuletzt aber auch wegen mäßiger Leistungen und mitunter wenig spannender Gegner zu wünschen übrig. Die Fan­eu­pho­rie in Zeiten wiedereröffneter Stadien: in Hannover überschaubar. Beim Heimstart gegen Rostock waren es immerhin noch 13 500 Zuschauer gewesen, gegen Heidenheim zuletzt nicht mal 9000. Trotz der geringen Zahl sei „die Unterstützung echt top“ gewesen, betont Trainer Jan Zimmermann und bestätigt: „Wir wissen, dass wir mit unserer Leistung zuletzt nicht wirklich viel dafür getan haben.“