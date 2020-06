Kommentar: Diese 96-Mannschaft hat Charakter! 

Ron-Robert Zieler: – Note 3: Bekommt in der ersten Hälfte mit den Händen nichts zu tun. Wackelt zweimal mit dem Fuß. In der zweiten Hälfte packt er beherzt in der Luft gegen Marvin Knoll zu. ©

Einzelkritik: So waren die 96-Profis gegen St. Pauli in Form

Schade, dass die Fans die Heimwende nicht im Stadion sehen

96 ist die Mannschaft mit der größeren Begabung - und das kann sie neuerdings auch in Heimspielen zeigen. Das neunte Mal in Folge blieb 96 in der HDI-Arena unbesiegt - mit steigender Siegtendenz, das vierte der letzten fünf Heimspiele wurde gewonnen. Nichts anderes sollte man vom dritthöchsten Spieleretat der Liga erwarten können. Auswärts verlor 96 in Sandhausen und zuletzt Darmstadt. Schade nur, dass die Heimwende nicht den Fans vorgezeigt werden konnte in den verordneten Geisterspielen.

Unter Kenan Kocak ging nur das erste Heimspiel gegen Darmstadt verloren. Das Lieblingswort des Trainers ist ja Mentalität. Die Eigenschaft hat er der Mannschaft schon hoch dosiert eingeimpft - und die müssen auch Profis besitzen, die in der nächsten Saison für 96 spielen wollen. Kocak sucht vor allem Mentalitätsspieler - einige hat er zumindest schon an Bord.