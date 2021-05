Schlussakkord mit Seeblick: Kriegt Kocak gegen Rückrunden-Spitzenreiter St. Pauli die Kurve?

Ans Hinspiel haben Kocak und Co. auch schon keine guten Erinnerungen: 96 hatte sich herangekämpft und sogar ausgeglichen nach einem Zwei-Tore-Rückstand, kassierte in der Nachspielzeit aber doch noch den K. o. durch ein Tor von St.-Pauli-Teenie Igor Matanovic (beim Hinspiel 17 Jahre alt). 96 ist seitdem wenig gereift oder vorangekommen, für Kocak und sein Team war es nur einer von vielen Rückschlägen.

Die Abschiedstournee geht weiter, zwei Stopps stehen für Kenan Kocak als Trainer von Hannover 96 noch aus: erst am Sonntag (15.30 Uhr) gegen St. Pauli, eine Woche später zum Abschluss gegen Nürnberg. Zuletzt lief es mies mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen, und die Hamburger sind obendrein das beste Zweitligateam der Rückrunde.

Am 28. April 2021 hat Hannover 96 die Trennung von Kenan Kocak zum Saisonende verkündet. Rund zwei Wochen später (10. Mai) haben die Roten Jan Zimmermann als neuen Trainer vorgestellt. Der Coach kommt vom Regionalligisten TSV Havelse. © imago/

St. Pauli Erster der Rückrundentabelle, 96 Drittletzter

Für die Kiezkicker lief die Entwicklung deutlich anders: Das Hinspiel entpuppte sich als eine Art Initialzündung für die starke zweite Saisonhälfte. „Sie haben seit der Winterpause ihr Gerüst und die Stabilität gefunden“, analysiert Kocak.

Dabei gehe es nicht nur um Transfers wie von Torjäger Guido Burgstaller. „Das Kollektiv hat einfach sehr gut funktioniert, sie haben eine starke Rückrunde gespielt. Respekt dafür.“ In der Rückrundentabelle steht St. Pauli auf Platz eins, 96 auf dem drittletzten Rang. Das dürfte die Anspruchshaltung fürs Rückspiel morgen widerspiegeln.

In dieser Saison ist 96 zum Mittelmaß geworden, nicht nur in der Tabelle. „Natürlich sind wir nicht zufrieden, dass wir uns in diesen Regionen bewegen“, gibt Kocak zu. Und natürlich habe auch er Fehler gemacht, „da gibt es nichts schönzureden“, sagt der Trainer.