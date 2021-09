Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den FC St. Pauli

Vor der Länderspielpause setzte es für Hannover 96 eine deutliche 0:4-Pleite in Darmstadt. Das Team von Jan Zimmermann ist mittlerweile auf Platz 17 abgerutscht und befindet sich mitten in der Krise. Gegen den FC St. Pauli (Samstag, 13.30 Uhr) muss also dringend ein Sieg her. Hier gibt es die letzten Informationen zur Partie.