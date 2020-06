Mit Maina und Anton: So würdet ihr Hannover 96 gegen St. Pauli aufstellen

Nach der Niederlage (2:3) beim SV Darmstadt 98 will Hannover 96 im Heimspiel gegen St. Pauli zurück in die Erfolgsspur. Waldemar Anton, der am vergangenen Wochenende Vater geworden ist und gegen Darmstadt schmerzlich vermisst wurde, kehrt zurück. Wie wichtig der defensive Mittelfeldspieler für 96 ist, betonte Kenan Kocak zuletzt immer wieder.

Auch bei euch genießt der 23-Jährige einen hohen Stellenwert. Satte 95,7 Prozent wollen, dass Anton gegen St. Pauli in der Startelf steht. Damit erhielt er mit Abstand die meisten Stimmen. Wen ihr sonst noch in der ersten Elf sehen wollt, seht ihr hier: