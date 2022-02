"War ja nicht so lange raus": Stürmt Linton Maina direkt wieder in die 96-Startelf?

In dieser Woche geht es von null wieder in die Startelf. Maina stieg am Freitag nach einer Woche Pause (Oberschenkelprobleme) ins Mannschaftstraining ein – und ist sofort „eine Option für die Startelf, er war ja nicht so lange raus“.

Diesen Bonus hatte Maina zuvor bei keinem Trainer. Aber der 22-Jährige ist Dabrowskis größter Trumpf, wenn es eng wird: Maina traf unter Dabrowski gegen den Hamburger SV (Endstand 1:0), in Ingolstadt (2:1) und gegen Rostock (1:0). Dabrowski kennt Maina bereits aus der U17 von Hannover 96.