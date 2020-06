"Effektiv geblieben und nicht naiv geworden": Die Stimmen zum 96-Heimsieg über den FC St. Pauli

Es gab in dieser Saison schon härter erkämpfte 96-Siege, doch weder Kenan Kocak noch seine Mannschaft werden sich am Ende über den ungefährdeten 4:0-Heimsieg über den FC St. Pauli beklagen. Gegen einen im Abstiegskampf steckenden, dafür aber viel zu harmlos auftretenden Gegner kam Hannover 96 schon früh in der Partie zu Chancen. Das 1:0 durch Marvin Ducksch in der sechsten Spielminute war bereits die dritte Chance für Hannover in der Partie. Elf Minuten später erzielte Sturmpartner Hendrik Weydandt per Kopf das 2:0. Von den St. Paulianern kam in der Folge viel zu wenig, sodass von einem Aufbäumen gegen die drohende Niederlage keine Rede sein konnte. So ging es mit 2:0 für Hannover in die Pause - etwas schmeichelhaft für den FC St. Pauli.