Mit Ondoua und Hinterseer: So würdet ihr 96 gegen den FC St. Pauli starten lassen

Hannover 96 hat den Saisonstart in der zweiten Bundesliga ordentlich in den Sand gesetzt und steht mit einem Torverhältnis von 2:10 auf dem 17. Tabellenplatz. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Platz drei) muss dringend ein Sieg her, ansonsten droht sogar das Tabellenende. Nicht mithelfen kann Neuzugang Tom Trybull, der sich nach einem positiven Coronatest in häuslicher Isolation befindet.

Die beiden anderen Neuverpflichtungen, Lukas Hinterseer und Gaël Ondoua, sind hingegen einsatzbereit. Geht es nach euch, soll Trainer Jan Zimmermann sie direkt in die Startelf gegen den Kiezclub beordern. Wer sonst noch in eurer Spieltagself steht, erfahrt ihr hier.