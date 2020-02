Fehlende 96-Zuteilung bei der Ecke? Was in letzter Minute gegen den HSV schief ging

Genki Haraguchi schimpfte und wollte sich nicht beruhigen. Mitspieler versuchten den Streit mit Co-Trainer Asif Saric zu schlichten, was nicht gleich gelang. Der HSV-Ausgleich mit der letzten Aktion, das 1:1 in der verflixten 96- Minute, hatte alle bei 96 aufgewühlt. Den japanischen Reportern erklärte Haraguchi später, es habe ein Kommunikationsproblem gegeben beim letzten Eckball. Es sei keine Zuordnung für die Einwechselspieler bekannt gewesen. Kenan Kocak sagte dagegen, „es gab eine Zuordnung“, aber der 96-Trainer wollte sich „auch über die Entstehung unterhalten, da müssen wir uns abgebrühter verhalten“.

Marvin Bakalorz: "Ich hätte gedacht, dass drei Minuten nachgespielt werden, nicht fünf. Vielleicht müssen wir bei Standards im Strafraum in bisschen härter sein, damit die Leute nicht an uns vorbeikommen. Am Ende steht, dass die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht hat."

Kocak ärgert sich über lange Nachspielzeit Linton Maina hätte etwa Richtung HSV-Ecke laufen sollen, statt den Ball zurückzupassen. Das eigentlich Ärgerliche an diesem 1:1 war ja nicht, dass es fiel. „Der Ausgleich war mehr als verdient“, stellte HSV-Trainer Dieter Hecking fest. Der HSV hätte früher treffen können. „Das Ergebnis geht vom Spielverlauf in Ordnung“, meinte auch 96- Chef Martin Kind. „Bitter ist aber, wann und wie das Tor fällt.“ "Dann hätten wir in Regensburg 25 Minuten nachspielen müssen" Ein letzter Eckball, den es nur gab, weil Torwart Ron-Robert Zieler eine Flanke nicht zu fassen bekam – und Waldemar Anton den Ball gerade noch auf der Linie zur Ecke klären konnte. Der eingewechselte HSV-Stürmer Joel Pohjanpalo, aus Leverkusen ausgeliehen, köpfte freistehend ein. Da war selbst die fünfminütige Nachspielzeit abgelaufen, über die sich Kocak beschwerte. „Wenn wir heute fünf Minuten Nachspielzeit haben, dann hätten wir in Regensburg 25 Minuten nachspielen müssen, weil gefühlt alle drei Minuten einer am Boden lag“, schimpfte der Coach. „Da stimmen die Relationen nicht, da muss es ein klares Reglement geben.“ Allerdings lag 96-Verteidiger Miiko Albornoz auch zweimal viel zu lang am Boden. Clever war das nicht, es sah zu sehr nach Zeitschinden aus – was dann auch vom Schiedsrichter bestraft wurde.

Zieler fehlt Konstanz bei der Strafraumbeherrschung Zum zweiten Mal kassierte 96 nun den Ausgleich in der Schlussminute. Für Kocak ist es „bitter, dass wir die vier Punkte liegen gelassen haben“. Auch gegen Wiesbaden war der Ausgleich nach einem Standard gefallen. Zieler hatte da am Ball vorbeigefaustet. „Vielleicht müssen wir bei Standards im Strafraum ein bisschen härter sein, damit die Leute nicht an uns vorbeikommen“, sagte Not-Innenverteidiger Marvin Bakalorz. Vielleicht muss Zieler aber auch in der Strafraumbeherrschung konstanter werden. Beim Sieg in Fürth hatte der Torwart gezeigt, dass er es kann. Für den Sieg hat es zwar nicht gereicht, aber die Zuschauer hat 96 zurückgewonnen. „Am Ende steht, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben“, stellte Kapitän Bakalorz fest. „Die Mannschaft entwickelt sich ständig weiter“, lobte Kind, „die Handschrift des Trainers ist erkennbar.“

Ron-Robert Zieler: Muss früh gegen Kittel fliegen und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke. Wird lange nicht allzu oft geprüft von den offensiv sonst gefährlichen Hamburgern. Erneut ein Faustproblem nach einer Ecke, insgesamt aber sicher, mit einigen Wacklern. Beim so schmerzhaften 1:1 (90.+6) chancenlos. Note 3

Der 96-Chef will nun „nichts überstürzen“ mit Kocaks Vertragsverlängerung über das Saisonende hinaus. „Wir werden die Gespräche demnächst beginnen.“ Noch aber hat er mit 96 „leider keine Planungssicherheit“, das wäre mit vier Punkten mehr aus den Wiesbaden-HSV-Spielen anders gewesen. Fünf Punkte beträgt das Polster bis zum Abstiegsrelegationsplatz, bevor 96 am nächsten Sonntag nach Bielefeld fährt – zum Tabellenführer. „Da können wir auch was mitnehmen“, hofft Kind. 96 sollte nur besser aufpassen, dass in letzter Minute nicht wieder etwas dazwischenkommt.