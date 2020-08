Vertragsauflösung nicht in Sicht: Schiebt 96 unerwünschten Felipe zur U23 ab?

Mit Waldemar Anton, Ron-Robert Zieler und Marvin Bakalorz sind drei Mitglieder des alten Mannschaftsrats von Hannover 96 schon weg. Bleiben noch Edgar Prib, dem 96-Profichef Martin Kind eine zügige Wechselentscheidung empfohlen hat -, und Felipe.

Auch am Mittwoch hat der Brasilianer mittrainiert. Der Vertrag des ­33-Jährigen läuft noch ein Jahr, aber Trainer Kenan Kocak plant nicht mehr mit dem Verteidiger, der in seinen acht Jahren in Hannover mehr Patient als Spieler war.