Rippenknorpelbruch: Für 96-Verteidiger Felipe ist das Jahr beendet - Schulz trainiert doch mit

Marcel Franke (Außenbandteilruptur im Knie) und Cedric Teuchert (Jochbeinbruch) werden in diesem Jahr kein Spiel mehr für Hannover 96 bestreiten. Das steht schon länger fest. Doch nun hat auch Felipe, der beim 1:0-Auswärtssieg bei St. Pauli in der 75. Minute verletzt raus musste, eine Diagnose bekommen: Der verletzungsanfällige 96-Brasilianer muss wegen eines Rippenknorpelbruchs aussetzen - wahrscheinlich bis zum Jahresende.

Auch Verteidiger Sebastian Jung kann für unbestimmte Zeit nicht mehr spielen. Jung musste in Hamburg den Platz ebenfalls aufgrund einer Verletzung verlassen. Den gerade erst zurückgekehrten Abwehrspieler hinderten Beschwerden an der Gesäßmuskulatur am Weiterspielen.