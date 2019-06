96-Vertragsangebot für Felipe nicht mehr gültig – Slomka "enttäuscht" vom Brasilianer

Felipe nicht beim 96-Trainingsauftakt

Doch der Innenverteidiger, dessen Vertrag am Monatsende ausläuft, fehlte am Montag beim Training. "Ich habe mit seinem Berater gesprochen und gesagt: Wenn Felipe, der ja ein Angebot von uns vorliegen hat, einen neuen Vertrag unterschreiben möchte, wäre es gut, am Montagmorgen zu uns zu kommen, sich klar zu positionieren und diesem Klub zu helfen, der ihm ja auch viel gegeben hat", so Trainer Mirko Slomka. "Stattdessen wird er wohl erst am Mittwoch zu Gesprächen nach Hannover kommen. Und ich würde gerne mit ihm darüber reden, warum das so ist. Wir haben dem Berater mitgeteilt, dass das Angebot so nicht mehr gültig ist."

Slomka sehr deutlich: "Da bin ich tatsächlich enttäuscht."