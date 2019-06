"Wenn er fit bleibt...": Das haltet ihr von Felipes Vertragsverlängerung bei 96

Mehrheit begrüßt Verlängerung

Anlässlich der Verlängerung seines Kontraktes haben wir Euch gefragt, was ihr von der Entscheidung haltet, mit dem verletzungsanfälligen Sympathieträger zu verlängern. Rund 3.000 SPORTBUZZER-User nahmen an der Abstimmung teil - und die Mehrheit ist davon überzeugt, dass 96 in diesem Fall alles richtig gemacht hat. 60,8 Prozent der User sind der Ansicht, dass 96 mit der Verlängerung eine gute Entscheidung getroffen hat. 19,8 Prozent hätten dem Brasilianer keinen neuen Vertrag angeboten und 19,4 Prozent wollen erst einmal den Saisonverlauf abwarten, um eine Einschätzung vornehmen zu können.

Felipes Verletzungsanfälligkeit ein Risiko?

Darüber hinaus fragten wir Euch, ob die Verletzungsanfälligkeit nicht ein zu großes Risiko für eine Vertragsverlängerung darstelle. Für 52,6 Prozent stellt die Anfälligkeit des Innenverteidigers keine Rolle, da sein Vertrag stark leistungsbezogen ist. Sie sehen kein Problem, selbst wenn der 32-Jährige ausfallen sollte. 22,7 Prozent befürchten hingegen, dass er der Mannschaft fehlen könnte, wenn er wieder nur ein paar Partien machen sollte. In der vergangenen Saison spielte Felipe übrigens so oft wie noch nie in einer Saison für die "Roten", insgesamt 18-mal lief er auf. Wiederum 24,7 Prozent der User gaben an, dass die Verletzungsanfälligkeit keine Rolle spiele, da er eine wichtige Identifikationsfigur für den Verein sei und allein deshalb seine Verlängerung schon ein wichtiges Zeichen darstelle.