Mit Guidetti & Kaiser: So spielt sich der aktuelle Kader von Hannover 96 bei FIFA 20

Seit es sich an der Konsole in der originalgetreu nachgebauten HDI-Arena zocken lässt, ist es für Anhänger von Hannover 96 noch interessanter geworden, die Roten in der Fußballsimulation FIFA 20 selbst zu managen und zu steuern. Das große Ziel aller Fans beim virtuellen Kick dürfte klar sein: nämlich den Lieblingsverein im Karrieremodus möglichst schnell wieder ins nationale Oberhaus zurückzuführen. In der Realität ist das bekanntermaßen in weiter Ferne...

Wer Kenan Kocak spielt, kann sich jedoch nicht auf die täglichen Eindrücke aus dem Training verlassen, sondern muss sich an den vom Hersteller verteilten Werte der Spieler orientieren. Diese haben enormen Einfluss auf System und Spielstil. Wie sind die einzelnen Akteure von Hannover 96 einzuschätzen? Was bringen die Winterzugänge mit? Und bei welchen Spielern ist noch ein großer Sprung zu erwarten? Der SPORTBUZZER hat den virtuellen Kader unter die Lupe genommen...