Von Anton bis Zieler: Das sind die Werte der Profis von Hannover 96 in FIFA 20

Die Vorfreude steigt langsam, aber sicher bei all jenen, die gern Fußball an der Konsole zocken: Ende des Monats erscheint FIFA 20, und die Fans von Hannover 96 haben zusätzlichen Grund zur Freude, können sie ihre Lieblinge doch erstmals in ihrem (virtuellen) Wohnzimmer, der HDI-Arena, steuern.

Entwickler EA Sports hat nun die Werte der Spieler veröffentlicht. Schade: Erneut steht die 96-Fans wohl nicht der komplette Kader zur Verfügung. Im Gegensatz zu Marc Stendera wird Dennis Aogo im Aufgebot der Roten wohl fehlen, da er zuletzt vereinslos gewesen ist.

Und das sind sie, die Werte der 96-Profis in FIFA 20: