96 wieder in Findungsphase: "Müssen stabiler, konstanter, ernsthafter werden"

Im gelungenen Test in Wolfsburg (3:3) spielte Hannover 96 in der ersten Hälfte mit einer Elf, die auch beim nächsten Heimspiel gegen St. Pauli auflaufen könnte – dann allerdings mit Ron-Robert Zieler im Tor. Und mit Marcel Franke, Philipp Ochs und Linton Maina standen nur drei Feldspieler auf dem Platz, die schon in der Vorsaison für 96 gespielt haben. Der Umbau ist massiv.

Trainer Jan Zimmermann steckt nun mit 96 in der Findungsphase. „Wir müssen uns schnell finden“, fordert der 41-Jährige. „Wir können aber nicht davon ausgehen, dass von einem Tag auf den anderen bei allen Spielern der Knoten platzt.“ Es sei vielmehr harte Arbeit, den Knoten zu lösen. „Wir müssen stabiler, konstanter, ernsthafter werden“, so die Ziele.