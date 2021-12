Flaute im Sturmzentrum: 96 entscheidet wohl diese Woche über Nachverpflichtung

Man muss es nicht gleich als historisches Ereignis feiern – aber für 96-Verhältnisse war der Sieg außergewöhnlich. Erst zum zweiten Mal erzielte die Mannschaft schließlich in der nun abgeschlossenen Hinrunde mehr als ein Tor. Auf das 3:0 vor drei Monaten in Kiel folgt nun das 2:1 in Ingolstadt. Die Offensive habe einen guten Job gemacht, lobte Mittelfeldspieler Dominik Kaiser. „Wir haben uns Chancen kreiert, da müssen wir jetzt dranbleiben.“

Dazu bräuchte es allerdings nicht nur, aber auch einen Mittelstürmer, der Torgefahr ausstrahlt. 96 hat jedoch im Sturmzentrum eine Leerstelle. Lukas Hinterseer blieb auch bei seinem zehnten Spiel torlos. Einen einzigen Assist konnte er sich bisher beim Sieg gegen St. Pauli vor drei Monaten gutschreiben lassen. Dafür, dass er vor dem Tor zum 1:0 den Raum für Maximilian Beier dadurch frei machte, dass er den Kopf einzog, erhält er keinen zweiten Scorerpunkt.

Auch die Mannschaft spürt, dass mehr kommen muss vom verhinderten Torjäger. Das lässt sich beim Dialog zwischen Marcel Franke und Hinterseer erkennen. Kapitän Franke rief nach einem Ballverlust verärgert nach vorne: „Luki!“ Worauf Hinterseer konterte: „Was denn?“ Franke: „Luki, geh zum Ball, Junge!“ Kurz darauf fiel das 1:1. Ein Gegentor, das der Manager nicht direkt Hinterseer zuschrieb. „Das 1:0 hat er mit vorbereitet“, sagte Mann nur. „So lange der Mittelstürmer dafür sorgt, dass die Außenstürmer Tore schießen, ist es auch okay.“

Erst ein Treffer für Hinterseer und Weydandt

Das dürfte bestenfalls die halbe Wahrheit sein. „Wir wünschen uns alle, dass Luki bald trifft“, sagt Mann unverdrossen. „Auch die Mannschaft würde es ihm gönnen.“ Besser wurde es auch durch Hendrik Weydandt nicht, der für Hinterseer eingewechselt wurde. Weydandt hat in 15 Spielen ein Tor erzielt. Zusammengerechnet haben die Sturmführer Hinterseer und Weydandt somit in 25 Partien ein Tor erzielt.

Klar, dass 96 da über die Verpflichtung eines Torgaranten im Januar nachdenkt. „Mann sondiert seit Wochen“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Wir müssen abwarten, was am Markt verfügbar ist.“ Dabrowski soll auch seine Einschätzung abgeben, wie notwendig eine Stürmerverpflichtung wäre. Die Vorentscheidung fällt wohl schon in dieser Woche. „Wir werden uns zusammensetzen“, kündigt Kind an. „Jetzt haben wir ja mal ein bisschen Ruhe.“