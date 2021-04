Auf-und-ab-Leistungen: Hannover 96 will Florent Muslija weiter fördern

Auch der talentierte 22-Jäh­ri­ge weiß: Genauso typisch wie tolle Technik ist in seiner Karriere bisher das Auf und Ab bei der Leistung. Aktuell ist Trainer Kenan Kocak aber zufrieden mit ihm, der bei vielen seiner Kollegen in Hannover als technisch stärkster 96-Profi gilt.

Es war wieder ein typischer Florent-Muslija-Moment, im Positiven: das Schnippeltor zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Heidenheim – mit vier, fünf Trippelschritten An­lauf und einem feinen Ab­schluss von der Strafraumkante direkt ins Eck. Der Ju­bel danach: still statt spektakulär, keine großen Ges­ten oder Gebrüll. Nur mit Zeigefinger in der Luft, als wolle Muslija sagen: Immer mit der Ruhe.

Gegen Heidenheim war Muslija (vier Saisontore, eine Vorlage) auch gleich mehrfach auffällig. Für gute Offensivbemühungen be­lohn­te er sich mit dem Treffer, Kocak belohnt ihn mit Vertrauen. Der Trainer will den 22-Jährigen auch in der aktuell schwierigen 96-Phase fördern und weiterentwickeln. Bei Spitzenreiter Bo­chum winkt am Sonntag erneut die 96-Startelf.

Der wackelnde Coach hält, wie seine Vorgänger, viel von dem jungen Profi. Nur allzu nachhaltig konnte noch kein Übungsleiter dessen große Anlagen aufdecken. Muslija schwankt in dieser Saison erneut zwischen Jokerrolle und Startelf. Die Bilanz zuletzt: Nach einem engagierten Kurzauftritt in Aue (1:1) stellte Ko­cak das Talent beim Beginn der englischen 96-Wochen wieder mal in die Startelf, sogar auf der Lieblingsposition. Gegen den Hamburger SV brachte Muslija als Spielmacher im Mit­tel­feld­zen­trum (Genki Haraguchi rück­te extra auf die „Sechs“) dann aber eine ziemliche Katastrophenleistung. Es folgten gegen Würzburg 90 Minuten auf der Bank – und nun das sehr ordentliche Heidenheim-Spiel als Linksaußen.

96-Entscheider bauen weiter auf Muslija

Die 96-Entscheider ha­ben weiter Hoffnung, dass Muslija bald endlich verlässlich zeigt, was sein Talent ganz sicher zuließe. Es wird auch Zeit nach bislang drei 96-Jahren, der Vertrag in Hannover läuft noch bis Sommer 2022.

Dass der 22-Jährige im­mer erwachsener wird, ist dafür verbrieft. Die mangelhafte Ernährung von einst hat er schon vor einiger Zeit an Profi-Anforderungen angepasst, Muslija hat Ende 2020 auch geheiratet, da war seine Sojka bereits schwanger mit dem ersten gemeinsamen Kind. Das Hochzeitsfoto postete er im Dezember stolz bei Ins­ta­gram. Auf der Foto-Plattform schrieb er seinen knapp 18 000 Followern nun auch nach der Pleite gegen Heidenheim ein paar Worte, die auf die neue Einstellung schließen lassen. „Extrem unglückliches Resultat. Aber es hilft nichts: Sonntag geht’s weiter“, ließ Muslija wissen. Und: „Keep working“ – weiterarbeiten. Das Motto passt. Wenn er es denn mit Leben füllen kann.