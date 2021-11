"Weiß, was ich kann": Muslija nährt erneut 96-Hoffnung auf seinen Durchbruch

Er hat es wieder getan. Jan Zimmermann wechselte Florent Muslija ein, obwohl das in dieser Saison noch nie zum Erfolg geführt hatte. Diesmal aber fand der Trainer die richtigen Worte am Spielfeldrand. „Ich habe einfach nur gesagt, es zählt für mich nur, dass er ein Tor schießt“, berichtete der der Trainer von Hannover 96 nach dem 1:1 in Düsseldorf. „Das hätte ich vielleicht mal ein paar Wochen früher machen sollen.“

Anzeige

Es war schon wieder fast zu spät, als Muslija doch noch zuschlug. In der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte er zu seinem typischen Muslija-Move an. „Das ist meine Spezialität“, bestätigte der 23-Jährige. Von der linken Seite bewegt er sich ins Zentrum und zieht mit seinem rechten Fuß ab. Oft genug versucht, insofern ausrechenbar. Doch die Düsseldorfer Verteidiger hatten das nicht auf dem Schirm, attackierten ihn nicht. Und so drehte er den Ball wunderbar ins obere Toreck zum kaum mehr erhofften Ausgleich – ein Traumtor und Genuss.