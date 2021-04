96-Duo mit Startelf-Hoffnungen für Rest der Saison: Muslija und Elez nutzen ihre Chance 

Florent Muslija ist einer der 96-Spieler, die für Kenan Kocaks Rein-raus-Taktik stehen. Gegen den HSV am Sonntag vor einer Wo­che in der Startelf, gegen Würzburg am Donnerstag auf der Bank – und am Sonntag wieder in der Anfangself. Die Aufstellung gegen Heidenheim hat sich mal wieder gelohnt. Nicht alles gelang ihm, aber Muslija war offensiv umtriebig, spielfreudig – und er traf. Sein Ausgleichstreffer zum 1:1 (51.) brachte 96 zurück ins Spiel. Es war sein viertes Saisontor – allerdings immer noch zu wenig bei dem Talent, das dem 22-Jährigen immer wieder attestiert wird.

Er lebt auch schon länger mit dem Vorwurf, seinen Sport nicht ernsthaft genug zu betreiben. Die Ernsthaftigkeit, um sich durchzusetzen, fehle ihm. Nach sporadischen Erfolgen fiel er immer wieder zurück, so sah es nicht nur Kocak.