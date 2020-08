Hohe Coronazahlen im Kosova: Hannover 96 lässt Muslija nicht zur Nationalmannschaft

Eigentlich sollte 96-Profi Florent Muslija am kommenden Freitag mit der U21 des Kosovo gegen England und zwei Tage später mit der A-Nationalmannschaft gegen Griechenland spielen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann Muslija seine Reise allerdings nicht antreten.

Hohe Infektionszahlen im Kosovo

Die Partie mit der U21 findet am Freitag im Kosovo statt, das Spiel am Sonntag steigt in Griechenland. Die Infektionszahlen im Kosovo sind seit Wochen sehr hoch, die Krankenhäuser sind überlastet und viele Patienten können nicht aufgenommen werden. Für Rückkehrer nach Deutschland besteht eine Pflicht zur Selbstisolation/Heimquarantäne und eine Testpflicht auf Covid-19.