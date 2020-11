"Weder in Fürth noch heute": Florent Muslija stellt 96-Coach Kocak nicht zufrieden

Gegen Erzgebirge Aue nutzte einer der feinsten Fußballer der Roten seine erneute Startelfchance nicht. Kenan Kocak ließ ihn nach einer schwachen ersten Halbzeit draußen. „Weder Fürth noch heute waren zufriedenstellend“, erklärte der Coach. Nach einer beherzten Anfangsviertelstunde versteckte sich der talentierte Dribbler wieder - wie so oft.

Noch schlimmer war es in Fürth gelaufen, allerdings auch bei seinen Mitspielern. Auf der linken Seite ließ Muslija dem hinter ihm verteidigenden Sei Muroya größtenteils allein, offensiv war der Mittelfeldspieler quasi unsichtbar. Auch in Franken war deswegen schon nach 45 Minuten Feierabend. Sieht so aus, als müsse sich Muslija, dessen Vertrag bei den Roten bis Juni 2022 läuft, jetzt erst einmal wieder im Training anbieten.

Dazu hat er auch mehr Zeit, denn der 22-Jährige fliegt nicht nur Nationalmannschaft. Grund soll eine Verletzung sein. Vier andere 96-Profis sind hingegen auf Länderspielreise: Simon Falette spielt in Guinea und im Tschad um die Afrika-Cup-Qualifikation. Jaka Bijol (Slowenien), Sei Muroya und Genki Haraguchi (Japan) sind ebenfalls unterwegs. In Quarantäne muss laut Landesverordnung anschließend kein Spieler.