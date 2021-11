"Flo ist sehr positiv unterwegs": Wird Muslija doch noch ein 96-Hit?

Singen ist sein Ding, reden zurzeit nicht so. Florent Muslija (23) wäre als früherer Karlsruher Profi und 96-Spieler im Aufwind der ideale Interviewpartner gewesen. Aber schon nach dem Ausgleichstreffer in Düsseldorf war er nicht begeistert, als er über sein Traumtor sprechen sollte. Er tat es dann doch. Aber in dieser Woche sprach er gar nicht, kein Gruß, kein Interview. Offenbar war ihm die öffentliche Kritik zu hart gewesen: von wegen ewiges Talent und Trainingsweltmeister und so weiter. Dabei hat Muslija wenig Grund zur Klage. So oft wie bisher in dieser Saison spielte der kosovarische Nationalspieler selten in seiner Profikarriere. Zwölf Spiele nämlich, ein Treffer sprang dabei heraus – nicht viel für einen, der als bester Techniker einer Profimannschaft gilt. André Breitenreiter, Thomas Doll, Kenan Kocak, nun Jan Zimmermann – viele haben es mit ihm versucht. Aktuell zeigt die Leistungskurve mal wieder nach oben.

Das ist 96-Spieler Florent Muslija: Bilder seiner Karriere Früjhar 2018: Florent Muslija bejubelt einen Treffer gegen die SpVgg Unterhaching. ©

"In der Länderspielpause war er sehr präsent" 96-Trainer Zimmermann hatte nach dem Paderborn-Spiel den Impuls gelobt, den Muslija ins Spiel gebracht hatte. Ein klasse Pass auf Niklas Hult war dabei, den der Schwede aber nicht nutzte. „Flo ist sehr positiv unterwegs“, findet Zimmermann. Muslija soll aus eigenem Antrieb heraus auf eine Länderspielreise mit dem Ko­so­vo verzichtet haben. „In der Länderspielpause war er sehr präsent“, sagte Zimmermann und wünschte sich, „dass er diese Ernsthaftigkeit beibehält“. Anzeige Das klingt nicht danach, als wenn Muslija immer voll bei der Sache gewesen wäre. Sein Pro­blem sind ja die Schwankungen. Seine Auftritte liegen qualitativ so weit auseinander wie der Tonumfang seiner Stimme. Mut hat er, 2019 veröffentlichte er seine Ge­sangs­ein­la­ge der Popballade „All of me“ (John Legend) auf Video. Gar nicht so einfach, die Nummer, damals übrigens begleitet von Ed­gar Prib am Piano. Vertrag läuft im Sommer aus Aber man weiß nie, was Muslija auf der großen Bühne abliefert. Die Frage muss erlaubt sein, ob er nicht in Karlsruhe besser funktionieren würde. Mit der halben aktuellen Mannschaft wurde Muslija groß, aber viel größer ist er bei 96 bisher nicht geworden. Sein Vertrag endet im nächsten Sommer und damit wahrscheinlich seine Zeit in Hannover. Nachfragen für einen Winterwechsel soll es bezüglich Muslija bisher nicht gegeben haben. 96 bestätigt auch kein Interesse an einem anderen Spieler, Sandhausen und Mannheim sollen an Valmir Sulejmani interessiert sein.