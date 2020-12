Jawort und Baby: Doppeltes Glück für Florent Muslija und seine Sojka

Wie sagt man so schön? Pech im Spiel, Glück in der Liebe! Bei Hannover 96 bekommt Florent Muslija auch in dieser Saison kein Bein auf die Erde. Immer nah dran, aber seine Chancen, die er von Trainer Kenan Kocak ja bekommt, kann er nicht zufriedenstellend nutzen.

Anzeige

So stehen in seinen Leistungsdaten in dieser Saison zwar das so wichtige 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf, aber eben auch für nur dreimal die Startelf, fünf Einsätze und 171 absolvierte Minuten.