"Bin hungrig auf mehr": Florent Muslija bestätigt Bauchgefühl von 96-Coach Kocak

Linton Maina würde nicht von Anfang an spielen können, das war klar. Den 21-Jährigen hatte in der vergangenen Woche eine Grippe geschwächt. Es musste also Ersatz her für die Raute, das Konstrukt im Mittelfeld. Dass die Wahl aber auf Florent Muslija fallen würde, war nun eher nicht zu erwarten. „Ich hatte ein gutes Bauchgefühl“, erklärte Kenan Kocak. Das dürfte jedenfalls angenehmer gewesen sein als das vieler Zuschauer, die sich vermutlich fragten: Wie um Himmels willen kommt Kocak denn auf Muslija?

Im Nachhinein könnte Kocak antworten, dass er ja eben darum der Trainer sei. Er sagte aber, er habe die Personalie mit seinen Assistenten diskutiert und sich für ihn entschieden: „Es freut mich ungemein für ihn, nicht nur wegen des Treffers, sondern für die Art und Weise, wie er gespielt hat.“