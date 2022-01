Muslijas 96-Abschied nach Paderborn: ein Gefühl, wenig erfreuliche Zahlen

Auf vielfachen Wunsch noch einmal die Szene, als Florent Muslija sich viele Freunde machte in Hannover. Es war der 20. Oktober 2018, Bundesliga in Leverkusen. Bei 96 fing der unbekannte Muslija als zentraler Mittelfeldspieler in seiner ersten Saison an. Nun legte sich der junge Kerl den Ball zurecht, wischte den Freistoß mit seinem starken rechten Fuß wuchtig und schnittig ins Tor. Ein Traumtreffer zum 1:0, 2:2 endete die Partie.

Aber diese Erinnerung ist verblasst. Was von Muslija hängen bleibt, ist das Gefühl, dass ein Fußballprofi in Hannover zu wenig aus seinem herausragenden Talent machte.