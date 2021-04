"Werden ihn heranführen": 96-Flügelflitzer Linton Maina feiert 20-Minuten-Comeback

Endlich! Endlich ist Linton Maina zurück auf dem Feld, und das nicht nur im Training oder in einem internen Test, sondern in einem Pflichtspiel. Gegen den HSV kam der 21-jährige Flügelflitzer rund 20 Minuten vor Schluss für Patrick Twumasi in die Partie und trug so noch seinen (kleinen) Teil zum Punktgewinn beim 3:3-Unentschieden bei.

Anzeige

Hoffentlich der Anfang eines erfreulichen Endes einer bis Spielzeit zum Vergessen. In der Vorbereitung bekam Maina im Test gegen Uerdingen einen heftigen Schlag gegen den Unterschenkel, stand dann in den ersten acht Pflichtspielen der Saison zwar auf dem Platz, wirkte aber selten voll auf Ballhöhe. Das Knie machte sich immer heftiger bemerkbar. Unterbrochen von einem Kurz-Comeback in Regensburg fehlte der wertvollste Spieler der Roten seit Mitte November, musste schließlich operiert werden.