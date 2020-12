Nach 15 Minuten platt: 96-Flügelflitzer Linton Maina dreht sich weiter im Kreis

Immer eine runde Sache, wenn sich ein Kreis schließt. Für Linton Maina begann das Zweitligajahr 2020 im Schnee in Regensburg (0:1). Es endete im Nebel von Regensburg (0:0). Dies scheint alles zu sein, was rund läuft in der Karriere des wertvollsten Profis von Hannover 96. Auf 7,5 Millionen Euro schätzt die Hamburger Börse (transfermarkt.de) die Maina-Aktie.

Wegen seines Tempos und seiner Torgefahr könnte Maina ein Star der Bundesliga sein – oder zumindest einer der wichtigsten 96-Angreifer, der Hannover zum Aufstieg schießt. Daraus wurde wieder nichts. Ein Lichtblick im Regensburger Nebel: seine elf Minuten kurze Rückkehr nach sechs Wochen Pause.

Sechs Wochen. Ein Rätsel. Maina wurde wiederholt von Schmerzen im Knie heimgesucht, die schwer zu ergründen oder Folgen vorheriger Karriereschrammen sind. Diese Unfälle werfen ihn zurück. Maina gab nach dem Spiel selbst zu, dass er nach zwei Sprints platt war. „Dann merkt man die Pumpe schon“, sagte er in einem Gespräch, das die 96-Medien veröffentlichten. „Nach den 15 Minuten war ich dann schon ordentlich fertig.“

Für Kocak keine Startelfoption

Deshalb kann er 96 mit seinen Waffen, den außergewöhnlichen Tempodribblings, am Mittwoch gegen Werder keine Hilfe sein. „Man hat gesehen, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, damit er in seinen Rhythmus kommt“, sagte 96-Trainer Kenan Kocak. „Er ist für Bremen keine Option für die Startelf.“ Die Rolle des Jokers fällt Maina „immer schwerer, vielleicht können sich das viele nicht vorstellen, aber es ist schwerer, weil du sofort auf 100 Prozent kommen musst“.

Seine Startelfquote liegt in dieser Saison bei 31 Prozent. Das Jahr 2020 lief wie jedes seiner drei Profijahre: Maina dreht sich im Kreis. Nach guten Zeiten folgen schlechte, dann wieder gute bis zum nächsten Rückschlag. Zusammengefasst verlief 2020 in Auf-und-Ab-Kurven. Sieben Torbeteiligungen in sechs Spielen (6 Vorlagen, ein Tor) folgte der Corona-Lockdown, dann die Sendepause mit null (!) Torbeteiligungen in acht Spielen. Die Vorbereitung verpasste er, erwischte trotzdem einen passablen Saisonstart: Tor gegen Karlsruhe (2:0) und ein Tor im Derby (4:1). Läuft doch rund – dachte jeder.