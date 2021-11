"Es verpufft viel": Flügelstürmer Linton Maina wird zum Symbol der 96-Krise

Es gibt nicht viele, die wieder mit Linton Maina gerechnet hatten beim letzten Spiel gegen Aue. Zu­vor beim 3:0 im DFB-Pokal ge­gen Düsseldorf war er bereits als schwächster Spieler von Hannover 96 aufgefallen. Sein Trainer stellt ihn dennoch immer wieder auf. Bei Jan Zimmermann spielte Maina sogar schon jetzt mehr als in der kompletten vergangenen Saison. „Im Moment hakt es ein bisschen“, gibt Zimmermann aber zu. „Er kommt nicht so in die Offensivaktionen, die wir uns von ihm wünschen“, er­klärt der 96-Coach einmal mehr. Maina ist ein Symbol der 96-Krise.

Die Vermutung, der 22-Jährige schiebe in seinem letzten Jahr nur Dienst nach Vorschrift, weist Zimmermann zurück: „Linton ist auch im Training sehr engagiert und motiviert.“ Doch im Mo­ment fehle ihm „die letzte Durchschlagskraft“.