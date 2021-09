"Eine Frage der Zeit": 96-Flügelstürmer Maina zündet wieder - nach Stotterstart

Nach dem tollen Treffer zum 3:0 wurde Linton Maina heftig umringt, alle Kollegen kamen zum Gratulieren angelaufen. Es war sein erstes Tor in einer Saison, die bisher nicht ideal lief für den talentierten Flügelstürmer von Hannover 96.

Anfang der Woche hatte Maina sich impfen lassen und ein paar Probleme, auch beim Sieg am Samstag „hat man ihm angemerkt, dass er die noch nicht so richtig abgeschüttelt hat“, fand Trainer Jan Zimmermann. Trotz des Tores bleibt Kritik, den letzten Schritt vom Toptalent zum etablierten Bessermacher muss Maina noch gehen. In Kiel war der 22-Jährige vor seinem genialen Treffer nur einmal im Fokus gewesen – als er sich zu Gelb meckerte.