96 bittet den DFB: Beier soll bei U20-Nationalmannschaft geschont werden

Könnte sein, dass Maximilian Beier am Donnerstag seinen Einstand in der U20-Nationalmannschaft feiert. Das Team von Trainer Christian Wörns spielt in Polen (18 Uhr) – und der 96-Profi hat gute Einsatzchancen. Beier hätte auch schon im September seine U20-Premiere haben können, sagte Wörns aber ab. „Maxi war da erst wenige Tage bei uns“, erklärt 96-Sportchef Marcus Mann. „Er hat von sich aus gesagt, dass er so schnell wie möglich bei uns ankommen will, um sich in die Mannschaft zu spielen. Das haben wir begrüßt, und das hat sich für ihn auch ausgezahlt.“

Statt für die deutsche U20 spielte Beier für 96 beim Test in Wolfsburg (3:3). „Er hat ordentlich gespielt und stand danach gegen St. Pauli in der Startelf“, weiß Mann. „Seitdem hat er alle Spiele von Anfang an gemacht.“ Der Nationalmannschaftsverzicht wurde mit dem 96-Stammplatz belohnt. Für Mann war „es ein schönes Zeichen, dass er sich mit 96 identifiziert“.