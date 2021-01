Die 96-Flügel lahmen: Fliegen Sulejmani und Schindler gegen Osnabrück aus der Startelf?

Michael Esser – Note 3: Greift einmal daneben bei einem Hoppelball auf dem KSC-Acker, der im Fünfer besonders schlimm aussieht. Sonst aufmerksam, bärenstark gegen Hofmann. Beim 0:1 will er an den Ball, doch Kollege Schindler überköpft ihn leider. ©

Die Roten in Noten: So waren die Profis von Hannover 96 gegen den Karlsruher SC in Form

Sulejmani lebt seinen Hannover-Traum

Sulejmani fand derweil gar nicht erst in die Partie. Die traurige Quote: 23 Ballkontakte und neun gespielte Pässe in 63 Minuten. Selbst der für ihn eingewechselte Florent Muslija hatte in der Hälfte der Spielzeit bessere Werte (26 Kontakte, 13 Pässe). Es war einer der schwächsten 96-Auftritte für Sulejmani, dem zuletzt bereits mehrfach Power ge­fehlt hatte.

Dem 24-Jährigen droht der erste Rückschlag seit der Rückkehr vor einem halben Jahr. In der Zeit hat er allerdings auch viel er­reicht, der Stürmer lebt sei­nen Hannover-Traum. Sulejmani wechselte 2005 erstmals zu 96, da war er gerade mal neuneinhalb Jahre alt, durchlief alle Nachwuchsteams und fand über den Profiumweg Mannheim den Weg zurück zu seinem Heimat- und Herzensverein.