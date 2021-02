Das Pärchen-Duell auf den 96-Flügelpositionen: Wer hat im Derby die Nase vorn?

„Ich habe die Nasengröße der Spieler nicht ge­mes­sen“, gestand Kenan Kocak gestern. Was der 96-Trainer aber nachmisst, sind verschiedene Faktoren seiner Flügelnasen, unter anderem der Torriecher. Dabei hat Twumasi einen Vorsprung mit drei Treffern, es folgt Muslija mit zweien. Sulejmani traf einmal und Schindler bisher gar nicht. Dieser Wert riecht vor dem Derby nach einer Wiederholung der Startelf aus dem Osnabrück-Spiel mit dem Duo Twumasi/Muslija. Aber Tore allein genügen Kocak nicht als Messwert.

Bei Hannover 96 bildeten sich im Verlauf der Saison auf den Flügeln Pärchen. Besonders auffällig wird das in diesem Jahr. Doppelt fliegt vielleicht besser. Aber in der Mannschaft von Kenan Kocak kann niemand sicher sein, welches Flügelpaar wirklich dazu geeignet ist, die Mannschaft dauerhaft nach vorne zu tragen. Die Kandidaten sind Valmir Sulejmani (7 Startelfeinsätze) links und Kingsley Schindler rechts (15) oder Florent Muslija links (4) und Pa­trick Twumasi rechts (4). Wer hat da die Nase vorn?

Marvin Ducksch und Genki Haraguchi sind die Top-Scorer bei Hannover 96. Wie viele Tore und Vorlagen haben die beiden auf dem Konto und wie sieht es bei den Teamkollegen aus? Das ist die 96-Scorerliste in der Saison 2020/21. ©

„Von einem Flügelspieler erwarte ich, dass er sich an Prinzipien hält, offensiv das Eins-gegen-eins und den Tiefgang sucht.“ Da­mit wäre der flotte und schussgewaltige Twumasi gut im Rennen, wenn er defensiv nicht auffällig oft nach Alibis suchen würde.

Muslija und Sulejmani mit Tiefgang-Problemen

Auf der anderen Seite tun sich sowohl Muslija als auch Sulejmani schwer mit dem Tiefgang auf den Außenpositionen. Beide neigen dazu, vor dem offensiven Eins-gegen-eins-Duellen vom Gas zu gehen. Sulejmani bleibt deshalb oft hängen. Der Fleiß ist sein Plus, er ahnt früh, wann Linksverteidiger Niklas Hult hinten Hilfe braucht, und ist beim Doppeln schnell zur Stelle.

Muslija knickt offensiv von links häufig nach rechts ab. Das macht ihn zwar ausrechenbar, aber Muslija hält den Ball lang und meist sicher. Dadurch schafft er Platz in der Offensive für Hult oder fürs Zentrum. In der An­fangs­pha­se gegen Osnabrück entstanden so Chan­cen für 96.