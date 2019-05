Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf: Die schönsten Bilder der vergangenen Jahre

So viele Duell hat es zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf noch gar nicht gegeben, was unter anderem daran liegt, dass die Fortuna zwischenzeitlich bis in die Oberliga abgestürzt war. Mittlerweile ist der Traditionsverein aber wieder zurück im deutschen Fußball-Oberhaus - und im Gegensatz zu den Roten wird er auch in der Saison 2019/20 dort um Punkte kämpfen.

Sieg zum Abschluss?

96 verabschiedet sich mit dem Auftritt am Niederrhein am Sonnabend (15.30 Uhr) aus der Beletage. Kann die Mannschaft von Thomas Doll an die Leistung aus der Partie gegen den SC Freiburg (3:0) anknüpfen, werden die Anhänger der Spielzeit in der 2. Bundesliga sicherlich etwas optimistischer entgegensehen. Für kurzfristig gute Laune sorgt in jedem Fall unsere kleine Reise durch die jüngere Vergangenheit. Wenn man vielleicht das letzte Bild weglässt...